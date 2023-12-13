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У "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА обшуки, – МВС

Перевіряють наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки.

У "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА обшуки, – МВС
Фото: МВС України

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю від 8 грудня. Обмеження ввели у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування.

"Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", – повідомили у МВС.

Фото: МВС України

Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість". 

Водночас, як повідомили у поліції, вживають усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян.

Що відомо про закриття метро у Києві:

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