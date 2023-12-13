У "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА обшуки, – МВС

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю від 8 грудня. Обмеження ввели у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування.
"Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", – повідомили у МВС.
Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість".
Водночас, як повідомили у поліції, вживають усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян.
Що відомо про закриття метро у Києві:
- 8 грудня повідомили, що рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”.
- Між станціями "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух. При цьому інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.
- Комісія ТЕБ та НС вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
- Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену.