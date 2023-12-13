Нічні удари по Києву могли наносити з комплексу С400, – Єрмак (оновлено)

В ніч на 13 грудня Росія вдарила по столиці України десятьма ракетами.
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400.
У ранковому зведенні Генштабу вказано, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети “Іскандер”).
Також додав, що ціль росіян - об‘єкт критичної інфраструктури.
Що відомо про атаку на Київ:
- В ніч на 13 грудня рівно о 03.00 противник завдав ракетного удару по столиці України. Повітряні сили знищили по 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет.
- Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, станом на 7:58 відомо про 53 постраждалих.
- У Дніпровському районі Києва 35 будинків залишилися без світла, орієнтовний час ліквідації пошкоджень – до 14 години.