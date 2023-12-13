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Нічні удари по Києву могли наносити з комплексу С400, – Єрмак (оновлено)

Ціллю росіян є об‘єкт критичної інфраструктури.

Нічні удари по Києву могли наносити з комплексу С400, – Єрмак (оновлено)
Фото: МВС України

В ніч на 13 грудня Росія вдарила по столиці України десятьма ракетами.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400.

У ранковому зведенні Генштабу вказано, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети “Іскандер”). 

Також додав, що ціль росіян - об‘єкт критичної інфраструктури.

Що відомо про атаку на Київ: 

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