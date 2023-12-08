Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”

Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закрили на час ремонту перегінного тунелю. Спочатку в КМДА повідомили, що закриття відбудеться 9 грудня, але потім сказали, що зробили це вже сьогодні.

Так, поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів", – йдеться у повідомленні.

Маршрути наземного транспорту для дубляжу рейсів мають запрацювати протягом двох годин, повідомили в КМДА о 13:49.

Обмеження на ділянці "Теремки" – "Деміївська" ввели у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

Таке рішення прийняте сьогодні, 8 грудня, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.