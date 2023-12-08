До 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника УДО, який перейшов на бік ворога

Суд ухвалив обвинувальний вирок співробітнику охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України. Як довели прокурори, 24 лютого 2022 року він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.

"До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території в с. Нова Басань Чернігівської області, виконував накази командирів військовослужбовців рф. Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зі зброєю здійснював патрулювання території", – повідомили у прокуратурі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Проте обвинувачений у суді не визнав свою провину.

Фото: Офіс генерального прокурора

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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