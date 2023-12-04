У Херсоні затримали зрадницю, яка займалася організацією псевдореферендуму

Правоохоронці затримали жінку, яка торік під час окупації Херсона, допомагала російським загарбникам з організацією референдуму. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 60-річна підозрювана у вересні 2022 року брала участь у проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонської області до складу РФ. Жінка в день "голосування" перебувала неподалік від однієї з "виборчих дільниць", де закликала мешканців міста Херсона брати участь у незаконному процесі.

Роз’яснювала, як взяти участь у "волевиявленні" та допомагала "правильно" заповнювати бюлетені. Також публічно висловлювалась на підтримку країни-агресорки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури місцевій жительці повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці Херсона затримали 56-річного зрадника, який торік допомагав окупантам проводити "референдум" у Херсонській області. Під час псевдореферендуму підозрюваний був "секретарем ДВК".