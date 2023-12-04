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Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК

Президент розповів про підсумки селекторної наради. 

Україна вперше почала виробляти по шість САУ "Богдана" на місяць, а від партнерів отримала дефіцитні ракети і нові ЗРК
ППО Patriot
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Україна отримала дефіцитні ракети до наявних систем ППО і нові, сучасні зенітні комплекси. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

Він висловив вдячність друзям України і сказав, що виконання важливих оборонних домовленостей триває. Також є результати нарощування власного виробництва. 

"Уперше вийшли на показник шість «Богдан» (СБУ – Ред.) на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", – сказав він.

Працює і "зерновий коридор" – перевищили позначку 7 млн тонн вантажів.

"Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні. Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", – додав Зеленський. 

Докладно про самохідні гаубиці "Богдана" читайте в матеріалі "«Богдана» в серії" на LB.ua.

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