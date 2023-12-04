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Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро

Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро

Німецький оборонний завод Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 155-мм артилерійських снарядів для України на 142 млн євро. Про це йдеться на сайті концерну.

"Rheinmetall виграла масштабне замовлення на підтримку України артилерійськими боєприпасами. Підприємству доручено поставити Києву артилерійські снаряди на суму близько 142 мільйонів євро. Замовлення охоплює десятки тисяч повних 155-мм артилерійських снарядів, включаючи снаряд, запал (для заряду вибухової речовини), порох і капсуль (для запалювання пороху)", – ідеться у повідомленні. 

Снаряди вироблятиме нещодавно придбана іспанська дочірня компанія Rheinmetall Expal Munitions. Відомо, що боєприпаси будуть поставлені в Україну у 2025 році. А виробництво і поставка близько 40 000 патронів для України з попереднього замовлення вже має відбутися в 2024 році.

Замовником є країна-партнер НАТО, яка задекларувала намір підтримувати Україну в її оборонній боротьбі ефективною довгостроковою військовою допомогою.

Нагадаємо, оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

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