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11 альпіністів загинули в Індонезії після виверження вулкана

Пошуки 12 осіб призупинено з міркувань безпеки.

11 альпіністів загинули в Індонезії після виверження вулкана
Після виверження вулкана Марапі в Індонезії загинуло 11 альпіністів
Фото: EPA/UPG

11 альпіністів загинули в Індонезії після виверження вулкана Марапі у провінції Західна Суматра.

Про це пише Reuters з посиланням на представника рятувальної служби.

Пошуки ще 12 зниклих безвісти тимчасово призупинено з міркувань безпеки.

Рятувальники повідомили, що загалом у цьому регіоні під час недільного виверження перебувало 75 осіб. Трьох з них знайшли живими серед тіл загиблих. Сьогодні вдалося евакувати ще 49 альпіністів, багато отримали опіки.

Вулкан заввишки 2891 метр викинув попіл на висоту до 3 км. Влада підняла тривогу і заборонила жителям наближатися до кратера ближче ніж на три кілометри.

Сьогодні пошуки припинили через невелике виверження. 

Фото: EPA/UPG

Марапі є одним із найактивніших вулканів на острові Суматра, його найбільш смертоносне виверження відбулося у квітні 1979 року, коли загинуло 60 людей.

Цього року вулкан викидав лаву між січнем і лютим − приблизно на 75-1000 метрів від вершини.

За даними вулканологічного агентства, Індонезія розташована на так званому “Вогняному кільці” Тихого океану та має 127 діючих вулканів.

Нагадаємо, метеорологи попередили, що південно-західний півострів Ісландії Рейк'янесскагі може зіткнутися з десятиліттями вулканічної нестабільності. Після 800-річної перерви виверження на півострові почалися знову в 2021 році.

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