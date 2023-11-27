На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук

Він з перших днів повномасштабного вторгнення перебував у лавах ЗСУ.

На фронті загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебував у лавах ЗСУ.

Про це повідомили у Федерації шахів України.

“На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук − відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань”, − зазначили у ФШУ.

Артем Сачук був родом із Житомира. До початку повномасштабної війни працював проєктним менеджером в офісі реформ Кабінету Міністрів України та мав власний бізнес, раніше очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області. Після повномасштабного вторгнення Росії Артем пішов воювати. За цей час був командиром взводу-викладачем, зампотех ЗМР, ТВО командира роти, зампотех БТГр та ТВО начальника служби РАО.

7 квітня Сачук отримав медаль “За військову службу Україні” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, повідомили у Комітеті молоді та спорту Верховної Ради.