Головне за неділю, 26 листопада: 46 бойових зіткнень, наслідки негоди

Через погіршення погоди в Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Станом на вечері неділі в Україні знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

Без світла залишилися 35 населених пунктів у Миколаївській області, 30 − у Кіровоградській, 22 − у Київській, 20 − у Полтавській, 18 − у Черкаській, дев’ять − у Чернігівській, вісім − у Дніпропетровській, шість у Донецькій та чотири у Сумській.

“Надвечір погодні умови погіршились. Найбільший удар стихії бере на себе Одеська область. Сніг засипає весь регіон, також є потужні пориви вітру”, − сказав Кулеба.

В областях розгорнуто Пункти незламності, діють цілодобові координаційні штаби при ОВА. Навчання у школах регіонів, де вирує негода, 27 листопада також буде дистанційним.

“Триває робота над ліквідацією наслідків негоди в областях України. Задіяно максимум бригад усіх необхідних служб, вони працюють у посиленому режимі 24/7. Важка ситуація на дорогах. Тому окреме прохання до водіїв за можливості утриматися від поїздок, бути максимально обережними за кермом”, − додав заступник очільника ОПУ.

Масований удар українськими безпілотниками по російських областях у ніч на 26 листопада був підготовлений українською розвідкою у відповідь на безпрецедентну атаку "шахедів" на Київ напередодні.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерело у розвідці. За інформацією джерела, атака почалася сьогодні о 3:30 та завершилася о 9:20. По об’єктах Москви, Московської області, Тули та Смоленська було випущено 35 дронів. Це військові об’єкти або об’єкти, що стосуються військового виробництва.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу "Shahed". Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 74 з 75 ворожих безпілотників. Крім того, на Дніпропетровщині була ліквідована керована авіаційна ракета Х-59.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 46 бойових зіткнень.

Ворог завдав 33 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вів безуспішні штурмові дії на 5 напрямках.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Нетайлове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 листопада – в нашій новині.

В окупованому Криму триває сильний шторм, негода знищує прибережні захисні споруди загарбників. Через негоду без електропостачання на півострові залишаються майже пів мільйона людей, повідомляють Крим.Реалії.

Як повідомила окупаційна влада, за останніми даними, у Криму 498 тисяч осіб залишилися без електрики. Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський і Ленінський райони півострова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!