В окремих районах Одеси немає світла і води.

Станом на вечері неділі в Україні знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

Без світла залишилися 35 населених пунктів у Миколаївській області, 30 − у Кіровоградській, 22 − у Київській, 20 − у Полтавській, 18 − у Черкаській, дев’ять − у Чернігівській, вісім − у Дніпропетровській, шість у Донецькій та чотири у Сумській.

“Надвечір погодні умови погіршились. Найбільший удар стихії бере на себе Одеська область. Сніг засипає весь регіон, також є потужні пориви вітру”, − сказав Кулеба.

Наразі в області знеструмлені 278 населених пунктів, а в Одесі місцями відсутні електро- та водопостачання. Майже 100 бригад працюють над відновленням усіх послуг.

В областях розгорнуто Пункти незламності, діють цілодобові координаційні штаби при ОВА. Навчання у школах регіонів, де вирує негода, 27 листопада також буде дистанційним.

“Триває робота над ліквідацією наслідків негоди в областях України. Задіяно максимум бригад усіх необхідних служб, вони працюють у посиленому режимі 24/7. Важка ситуація на дорогах. Тому окреме прохання до водіїв за можливості утриматися від поїздок, бути максимально обережними за кермом”, − додав заступник очільника ОПУ.

Нагадаємо, через негоду на автомобільній дорозі Київ-Одеса заборонили рух усіх транспортних засобів, а у Миколаївській області перекриють низку трас.