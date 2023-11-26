Держслужба транспорту знешкодила за тиждень 1 261 вибухонебезпечний предмет

Саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили за поточний тиждень 1 261 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, розміновано (перевірено) територію площею 940,85 гектарів. Усього від початку широкомасштабної агресії Російської Федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 88 603 вибухонебезпечних предметів. Загалом розміновано (перевірено) територію площею 40 926,59 гектарів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року 559 українців отримали поранення різного ступеня тяжкості від мін і вибухонебезпечних предметів. 261 особа загинула. Серед постраждалих 68 дітей, з них 14 – загинули.