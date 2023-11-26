На Одещині через негоду сталося 37 ДТП

В Одеській області через негоду трапилося 37 дорожньо-транспортних пригод. У трьох з них є постраждалі.

Про це повідомляє у Telegram начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, станом на 15:00 до райвідділів поліції надійшло 37 повідомлень про аварії, з яких 3 повідомлення з потерпілими. Загиблих та госпіталізованих немає.

В області зафіксовано 6 фактів ДТП за участю вантажівок та 5 випадків з'їздів з дороги рейсових автобусів.

Нагадаємо, сьогодні Одеську область замело снігом. Tраса міжнародного значення "Одеса-Рені" повністю перекрита для всіх видів транспорту через негоду. 116 населених пунктів Болградського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів залишилися без електропостачання.