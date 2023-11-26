У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни готують українських дітей до війни

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують готувати українських дітей до війни. Окупанти заганяють школярів у мілітарні організації та кадетські класи. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти продовжують готувати наших дітей до участі гарматного м’яса. Школярів заганяють в мілітарні організації та кадетські класи. В навчальних закладах середньої освіти молодь навчають керувати БПЛА. У фейковому мелітопольському вузі відкриють програму навчання фахівців зі створення карт мінування", – зазначає Федоров.

За інформацією мера Мелітополя, окупанти заявляють, що ці фахівці будуть сприяти розмінуванню територій за допомогою дронів з тепловізійною оптикою, "але насправді ми розуміємо, що будь-яких спеціалістів Росія готує тільки для війни".

Нагадаємо, російські окупанти продовжують вести пропагандистську діяльність в українських школах на ТОТ у Херсонській області. Туди адміністрація РФ завезла 34 тис. російських підручників для учнів.