Росіяни продовжують "промивати мізки" українським учням на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують вести пропагандистську діяльність в українських школах на ТОТ у Херсонській області. Туди адміністрація РФ завезла 34 тис. російських підручників для учнів, — повідомляє Центр національного спротиву.

"Загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тис. примірників пропагандистської макулатури. Очікується, що незабаром в регіон завезуть ще 19 тис. книг", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що російські школи на окупованих українських територіях виконують роль "промивки мізків" й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду.

Нагадаємо, росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах. Дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят Росії", також першачки повинні відвідувати пропагандистські заходи.