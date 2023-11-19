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Росіяни продовжують "промивати мізки" українським учням на окупованих територіях

Окупанти завезли 34 тис. російських підручників до шкіл Херсонщини.

Росіяни продовжують "промивати мізки" українським учням на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти продовжують вести пропагандистську діяльність в українських школах на ТОТ у Херсонській області. Туди адміністрація РФ завезла 34 тис. російських підручників для учнів, — повідомляє Центр національного спротиву.

"Загалом окупанти планують завезти в регіон понад 100 тис. примірників пропагандистської макулатури. Очікується, що незабаром в регіон завезуть ще 19 тис. книг", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що російські школи на окупованих українських територіях виконують роль "промивки мізків" й призначені для зміни самоідентифікації українських дітей в межах політики геноциду. 

Нагадаємо, росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах. Дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят Росії", також першачки повинні відвідувати пропагандистські заходи.

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