Головне за ніч та ранок неділі, 19 листопада: 15 знищених "шахедів", півсотні відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар’їнкою

У ніч на 19 листопада окупанти атакували з півночі (Курська область РФ) дронами-"камікадзе". Сили протиповітряної оборони знищили 15 з 20 ворожих дронів, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях", – йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

На підступах до Києва сили ППО вразили близько десятка ворожих "шахедів". У столиці обійшлося без постраждалих та ру

йнувань.

"Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу "Shahed". БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів", – повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його інформацією, силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. В місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

На Черкащині уламки збитого "шахеда" пошкодили житлові будинки, а на Київщині внаслідок падіння уламку ворожого БпЛА типу "Shahed-136/131" пошкоджено інфраструктурний об’єкт, жертв та постраждалих немає. Уночі в області активно працювала ППО.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 71 бойове зіткнення. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили 22 атаки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно склали 318570/

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти, окрім правобережжя Херсонщини, почали обстрілювати і лівий берег Дніпра. Особливо ті території, які вдалося відбити Силам оборони України. Таким чином вони намагаються зупинити українські війська після їх закріплення на декількох плацдармах на окупованій території.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни, ред.) почали використовувати авіабомби, щоб обстрілювати Лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу і пробують зупинити наших хлопців на лівобережжі", – зазначив він.

За словами Полоннікова, армія РФ з території лівоборежжя може бити майже по кожному кутку Херсона. Найбільше страждає від обстрілів Білозерська громада.

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