На підступах до Києва ППО знищила близько десятка ворожих дронів, – КМВА

Уночі ворог знову намагався атакувати Київ дронами-"камікадзе". На підступах до міста сили ППО вразили близкьо десятка ворожих "шахедів". У Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знов були застосовані баражуючі боєприпаси типу "Shahed". БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів", – повідомляє глава КМВА.

За інформацією Попка, силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. В місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

Як повідомлялося, вночі ворог запустив безпілотники з півночі у напрямку Києва та області. На піступах до міста працювали сили ППО. Відомо, що протиповітряна оборона знищила 15 з 30 ударних дронів.