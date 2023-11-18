Міноборони обговорило із делегацією Бельгії закупівлю військової техніки для України

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зустрівся з делегацією королівства Бельгія: представником посольства та керівництвом компанії “Джон Кокеріль Дефанс”. На зустрічі сторони обговорили питання співпраці. Зокрема, пріоритети у закупівлі військової техніки для України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Дмитро Кліменков наголосив на важливості систем ППО: «Попри те, що наші воїни Протиповітряної оборони демонструють досить високі результати, досвід минулої зими показав – ворог націлений бити по українській інфраструктурі. Від свого задуму росія не відмовилась, тому нам потрібно більше систем ППО».

Також Дмитро Кліменков ознайомив партнерів із реформою системи закупівель у міністерстві. Він зазначив, що зміни мають зробити цей процес прозорим та зрозумілим для всіх учасників.

Зокрема заступник міністра розповів про «Агенцію оборонних закупівель», яка займається придбанням зброї та військової техніки.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік. Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн.