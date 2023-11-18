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На окупованих територіях російські загарбники продовжують привласнювати зерновий врожай мирних громадян, – Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються баржами вивезти викрадену пшеницю з Бердянська до своїх портів.

На окупованих територіях російські загарбники продовжують привласнювати зерновий врожай мирних громадян, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

На окупованих територіях російські загарбники продовжують привласнювати зерновий врожай мирних громадян. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна “влада” намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Центр національного спротиву повідомив, що росіяни все частіше вилучають у мешканців окупованих територій України транспортні засоби. Таким чином окупанти вирішили поповнити свої втрати цивільної техніки.

Також окупанти намагаються підкупити пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, пропонуючи їм відмовитися від українського громадянства за 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень).

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