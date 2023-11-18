Росіяни все частіше вилучають у мешканців окупованих територій України транспортні засоби

Окупанти вирішили поповнити свої втрати цивільної техніки, грабуючи мешканців окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Таке рішення було закріплено розпорядженням російського уряду ще у липні. Відповідно до розпорядження Кремля усі підприємства, які були “націоналізовані” окупантами зобов’язані безплатно передавати загальноросійському псевдогромадському руху “Народный фронт “За россию”” техніку за договором пожертви.

"Серед такої техніки: мопеди, мотоцикли, моторолери, легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи) до транспортних засобів, трактори для сільського та лісового господарства, гусеничні бульдозери та автогрейдери”, − йдеться у повідомленні.

Організація має на меті демонструвати “всенародну підтримку” воєнних дій. ЇЇ завдання імітувати добровільну передачу матеріальних засобів до окупаційних військ як з території Росії, так і з ТОТ.

У перелік техніки потрапили навіть мопеди, мотоцикли та моторолери, які доволі часто можна помітити останнім часом на фронтових відео українських військових. Ці транспортні засоби дуже рідко перебувають на балансі підприємств, тому окупанти вилучають їх з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, які раніше російські окупаційні адміністрації визнали “безгосподарним майном”. А також – у громадян, яким інкримінують співпрацю з силами оборони України або ж у тих, чиє рухоме майно арештували російські силові органи.

“Таке масове вилучення техніки організовано з метою забезпечення потреб окупаційних адміністрацій рф та інженерного обладнання позицій російських окупаційних військ на ТОТ півдня і сходу України”, − йдеться у повідомленні.

Росіяни все частіше використовують двоколісну техніку для переміщення особового складу, щоб вберегтись від ураження української артилерії та FPV дронів. Також використання цивільної техніки дозволяє російській пропаганді видавати знищення такого транспорту за напад на цивільне населення.

Нагадаємо, у Центрі нацспротиву раніше повідомили, що російські окупаційні адміністрації намагаються підкупити пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, пропонуючи їм відмовитися від українського громадянства за 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень).