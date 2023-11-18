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Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Ворог вдарив по житлових будинках.

Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Сьогодні російські військові обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області.

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

За даними слідства, селище обстріляли близько 11:40. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Як інформує Харківська ОВА, пошкоджено два будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 16 листопада під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів Харківщини. Ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району.

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