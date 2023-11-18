Росіяни вдарили по Білозерській громаді Херсонщини, є поранений

Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади Херсонської області, поранення отримав чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії.

Постраждав 56-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.

Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення лікарні.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 101 удар з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації по Херсонській області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє отримали поранення.