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Росіяни вдарили по Білозерській громаді Херсонщини, є поранений

Його госпіталізували.

Росіяни вдарили по Білозерській громаді Херсонщини, є поранений
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади Херсонської області, поранення отримав чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії. 

Постраждав 56-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.

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Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення лікарні.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали 101 удар з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації по Херсонській області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє отримали поранення. 

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