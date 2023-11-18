Головнокомандувач Валерій Залужний подякував сержантам і старшинам за лідерство та мотивованість

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Днем сержантів і старшин ЗС України та усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість.

"Ви - лідери, на яких тримаються Збройні Сили України. Ви ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Гордий бути з вами пліч-о-пліч у строю. Дякую усім сержантам і старшинам за лідерство та вмотивованість", – зазначив у привітанні Генерал.

Нагадаємо, у квітні 2019 року в Україні започаткували День сержантів і старшин ЗС України.