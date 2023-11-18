У Запоріжжі ворог атакував інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа

У Запоріжжі ворожі дрони завдали ударів по території обʼєкта інфраструктури. внаслідок атаки загорілися дві будівлі. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

“Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю 17 листопада, яку завдала російська армія, застосовуючи БПЛА типу "Shahed", сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкта інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС у Запорізькій області

Крім того, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному будинку. В обох випадках жертви та постраждалі відсутні.

Нагадаємо, російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок ударів загинули двоє рятувальників, ще троє дістали поранення. Також постраждали четверо цивільних громадян.