Уночі Сили ППО знищили 29 російських безпілотників

У ніч на 18 листопада росіяни атакували з північного та південно-східного напрямків 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах.
"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав чергового авіаційного удару по нашій країні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.