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Уночі Сили ППО знищили 29 російських безпілотників

Всього окупанти випустили 38 дронів з північного та південно-східного напрямків.

Уночі Сили ППО знищили 29 російських безпілотників
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 18 листопада росіяни атакували з північного та південно-східного напрямків  38-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. 

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повістряні сили

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав чергового авіаційного удару по нашій країні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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