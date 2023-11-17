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Колишню старосту села на Харківщині підозрюють у співпраці з окупантами

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Колишню старосту села на Харківщині підозрюють у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба Нацполіції

Слідчі Нацполіції заочно повідомили колишній старості села у Харківській області про підозру у співпраці з окупаційною владою.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після окупації села Піски-Радьківські військовими РФ жінка обійняла посаду “помічника начальника (с. Піски-Радьківські) Борівського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”.

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Зокрема, 45-річна жінка з червня по жовтень 2022 року брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади та наймала на роботу працівників. Вона збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала окупантам, організовувала приймання та розподіл продуктів харчування, які надавали окупанти як “гуманітарну допомогу”.

Якщо її вина буде доведена, жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання доцента університету, який підозрюється у роботі на російське ГРУ і коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

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