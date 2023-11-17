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Ворог обстріляв Нікопольщину: пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач

Росіяни випустили понад 50 снарядів.

Ворог обстріляв Нікопольщину: пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач
Фото: Сергій Лисак

У п'ятницю ворог завдав ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів зруйновані жилові будівлі, також пошкоджені лінії електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог п’ять разів обстрілював Нікопольщину. До районного центру та Марганецької громади прилетіли майже півсотні снарядів. Пошкоджено 9 приватних будинків, 3 гаражі та авто. Одна господарська споруда знищена, інша – понівечена", – розповів Лисак.

Відомо, що пошкоджено дві лінії електропередач, також пошкоджень зазнав газогін.

Нагадаємо, Нікопольщина щодня під обстрілами з боку російських терористів. Так, вчора ворог завдав ударів з важкої артилерії, а напередодні ворожі безпілотники атакували м. Нікополь Дніпропетровської області. Там загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення. 

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