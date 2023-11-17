Зеленський провів важливу ставку щодо забезпечення Сил оборони та виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили питання виробництва української зброї та забезпечення Сил оборони. Про це Президент повідомив у Telegram.

"Велика доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах - у всьому необхідному для подальшої деокупації України", – зазначив Зеленський.

Також обговорили контрактування на наступний рік як з вітчизняним військово-промисловим комплексом, так і з закордонним.

Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін доповів про нарощування обсягів виробництва на українських підприємствах, а також про перспективи розвитку української багаторічної ракетної програми.

"Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля. Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. Вже з цього місяця скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. У жовтні уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.