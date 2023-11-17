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Зеленський провів важливу ставку щодо забезпечення Сил оборони та виробництва зброї

Також обговорили складну ситуацію на фронті.

Зеленський провів важливу ставку щодо забезпечення Сил оборони та виробництва зброї
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили питання виробництва української зброї та забезпечення Сил оборони. Про це Президент повідомив у Telegram.

"Велика доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах - у всьому необхідному для подальшої деокупації України", – зазначив Зеленський.

Також обговорили контрактування на наступний рік як з вітчизняним військово-промисловим комплексом, так і з закордонним.

Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін доповів про нарощування обсягів виробництва на українських підприємствах, а також про перспективи розвитку української багаторічної ракетної програми.

"Ситуація на фронті: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова та Содоля. Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. Вже з цього місяця скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. У жовтні уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання безпілотників у військові частини. Усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА, а також засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

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