"Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!".

Президент Володимир Зеленський подякував Силам оборони Укаїни за рух уперед на лівобережжі Херсонської області.

Про це він написав у фейсбуці і опублікував фото військових.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, днями керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи". Вона зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".