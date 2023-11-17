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Зеленський подякував військовим за рух вперед на лівобережжі Херсонщини

"Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!".

Зеленський подякував військовим за рух вперед на лівобережжі Херсонщини

Президент Володимир Зеленський подякував Силам оборони Укаїни за рух уперед на лівобережжі Херсонської області.

Про це він написав у фейсбуці і опублікував фото військових.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, днями керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи". Вона зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".

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