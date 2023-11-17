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Росіяни обстріляли селище на Херсонщині та смертельно поранили чоловіка

Він отримав травми у власній оселі.

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині та смертельно поранили чоловіка
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні російські військові обстріляли будинок у селищі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 11:20 у власному будинку чоловік 60 років отримав травми, несумісні з життям.

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Нагадаємо, Росія вимушено зменшила кількість обстрілів Херсонської області через погіршення погодних умов, але обстріли стали більш потужними. Росіяни намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу. Також ворог прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури.

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