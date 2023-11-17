Окупанти обстріляли за добу 8 населених пунктів Донеччини, є поранені

За минулу добу, 16 листопада, армія РФ завдала 12 ударів по території Донецької області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Ворог обстрілював міста Авдіївка, Курахове, Покровськ,Торецьк, селище Очеретине, села Антонівка, Соловйове. Руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів - житловий будинок, магазин, складське приміщення, трансформатор, тепло- та електромережа.

По Антонівці окупанти били з артилерії, поранили двох людей. БПЛА росіяни спрямували на Покровськ. Пошкоджено складське приміщення. По Очеретиному війська РФ вдарили «Ураганами», снаряди влучили в магазин.

Крім того, стало відомо про поранену людину в Торецьку, яка отримала травми під час артобстрілу 15 листопада.

Нагадаємо, протягом доби 15 листопада російська армія завдала 19 ударів по території Донецької області. Ворог обстріляв 12 населених пунктів. Поранення дістали п’ятеро людей.