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Окупанти обстріляли за добу 8 населених пунктів Донеччини, є поранені

Зруйновані 6 цивільних об’єктів.

Окупанти обстріляли за добу 8 населених пунктів Донеччини, є поранені

За минулу добу, 16 листопада, армія РФ завдала 12 ударів по території Донецької області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Ворог обстрілював міста Авдіївка, Курахове, Покровськ,Торецьк, селище Очеретине, села Антонівка, Соловйове. Руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів - житловий будинок, магазин, складське приміщення, трансформатор, тепло- та електромережа.

По Антонівці окупанти били з артилерії, поранили двох людей. БПЛА росіяни спрямували на Покровськ. Пошкоджено складське приміщення. По Очеретиному війська РФ вдарили «Ураганами», снаряди влучили в магазин.

Крім того, стало відомо про поранену людину в Торецьку, яка отримала травми під час артобстрілу 15 листопада.

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Нагадаємо, протягом доби 15 листопада російська армія завдала 19 ударів по території Донецької області. Ворог обстріляв 12 населених пунктів. Поранення дістали п’ятеро людей.

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