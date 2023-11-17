Головне за ніч та ранок п'ятниці, 17 листопада: 1 140 знищених окупантів та 27 танків, дії захисників на лівому березі Дніпра

Уночі ворог атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ). Сили ППО збили дев'ять із десяти безпілотників.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"У результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 72 бойових зіткнення.

Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів, 27 танків та 29 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 316 760 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Морпіхи в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти під час боїв зазнали значних втрат, повідомила Морська піхота в Facebook.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вранці повідомила про певні успіхи на її напрямку.

"Є певні успіхи, про які вже засвідчено. І ми продовжуємо їх закріплювати. Просування з нашого боку все ж таки відбувається", – сказала вона.

У Генеральному штабі додали, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Одна з головних цілей – відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб захистити цивільних від постійних обстрілів ворога.

Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Більше інформації – в новині.

За минулу добу росіяни здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще 10 поранені.

По Херсону ворог випустив 43 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Згодом Прокудін повідомив, що ще двоє поранених учора жінок померли в лікарні. Це мешканка Білозерки і мешканка Херсона. Окрім того, ще одна жінка загинула внаслідок нічних обстрілів.

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