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Українські військові знищили за добу понад тисячу окупантів

Ситуація на фронті залишається складною.

Українські військові знищили за добу понад тисячу окупантів
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

За минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів, 27 танків та 29 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 316 760 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 5 415 (+27) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,
  • артилерійських систем – 7 712 (+29) од,
  • РСЗВ – 895 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 585 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).

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Нагадаємо, вчора авіація Сил оборони завдали 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

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