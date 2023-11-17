Українські військові знищили за добу понад тисячу окупантів

За минулу добу, 16 листопада, Збройні сили знищили близько 1 140 окупантів, 27 танків та 29 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 316 760 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 316 760 (+1 140) осіб,

танків ‒ 5 415 (+27) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 132 (+11) од,

артилерійських систем – 7 712 (+29) од,

РСЗВ – 895 (+3) од,

засоби ППО ‒ 585 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 709 (+20),

крилаті ракети ‒ 1 563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 1 086 (+2).

Нагадаємо, вчора авіація Сил оборони завдали 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.