Генсек НАТО Столтенберг закликав до збільшення підтримки України

Столтенберг зазначив, що всі члени Альянсу мають продовжувати дотримуватися рішень, які ухвалили на Вільнюському саміті НАТО.

На тлі складної ситуації на полі бою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав збільшити підтримку України.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Члени НАТО надають Україні безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову допомогу. І ключову роль у цьому відіграє Латвія. Зараз це ще важливіше, оскільки ситуація на полі бою дуже складна. Але це не аргумент для меншої підтримки, це аргумент для більшої підтримки. Це має значення не лише для безпеки України, а й для нашої безпеки", - заявив Столтенберг.

Він запевнив, що попри дебати в Конгресі, США продовжуватимуть надавати підтримку Україні.

Столтенберг зазначив, що всі члени Альянсу мають продовжувати дотримуватися рішень, які ухвалили на Вільнюському саміті НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця новий міністр оборони Словаччини заявив, що його країна держава не надаватиме зброю Україні.

Згодом проросійський прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо дещо пом’якшив ключову передвиборчу обіцянку припинити військову допомогу Україні і заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників,

Нещодавно уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро.