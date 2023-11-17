Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
ГоловнаСуспільствоВійна

Генсек НАТО Столтенберг закликав до збільшення підтримки України

Столтенберг зазначив, що всі члени Альянсу мають продовжувати дотримуватися рішень, які ухвалили на Вільнюському саміті НАТО. 

Генсек НАТО Столтенберг закликав до збільшення підтримки України
Фото: EPA/UPG

На тлі складної ситуації на полі бою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав збільшити підтримку України. 

Про це повідомляє Голос Америки.

"Члени НАТО надають Україні безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову допомогу. І ключову роль у цьому відіграє Латвія. Зараз це ще важливіше, оскільки ситуація на полі бою дуже складна. Але це не аргумент для меншої підтримки, це аргумент для більшої підтримки. Це має значення не лише для безпеки України, а й для нашої безпеки", - заявив Столтенберг.

Підписуйтесь на наш Google News

Він запевнив, що попри дебати в Конгресі, США продовжуватимуть надавати підтримку Україні.

Столтенберг зазначив, що всі члени Альянсу мають продовжувати дотримуватися рішень, які ухвалили на Вільнюському саміті НАТО. 

Нагадаємо, минулого місяця новий міністр оборони Словаччини заявив, що його країна держава не надаватиме зброю Україні.

Згодом проросійський прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо дещо пом’якшив ключову передвиборчу обіцянку припинити військову допомогу Україні і заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників,

Нещодавно уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies