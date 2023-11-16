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Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

За день внаслідок російських ударів у області пролунали 70 вибухів.

Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська та Дружбівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 70 вибухів.  

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Зокрема, на Краснопільську громаду російські військові скинули ВОГи з БпЛА та обстріляли її з мінометів. 

По Дружбівській громаді окупаційна армія вдарила з мінометів та артилерії.

Крім того, Великописарівську, Есманську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів. 

Нагадаємо, загарбники вдарили по селищу Білозірка Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.

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