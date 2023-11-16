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Міністри оборони України та Італії провели телефонну розмову

Зокрема, сторони обговорили взаємодію з італійськими виробниками.

Міністри оборони України та Італії провели телефонну розмову
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Обговорили військову допомогу Україні та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні”, - зазначив Умєров.

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Міністр оборони наголосив, що високо цінує внесок Італії у зміцнення Сил Оборони України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України провів телефонну розмову із австралійським колегою Річардом Марлесом. Сторони обговорили ключові потреби української армії на зимовий період. Зокрема, йшлось про системи ППО, артилерію та боєприпаси. 

Також Рустем Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС із закликом прискорити надання допомоги Україні.

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