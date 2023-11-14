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Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС із закликом прискорити надання допомоги Україні

Підтримка партнерів дозволяє планувати і здійснювати не лише оборону, а й наступ.

Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС із закликом прискорити надання допомоги Україні
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до міністрів оборони країн Європейського Союзу. 

Про це йдеться на сайті українського відомства.

У відеозверненні до учасників зустрічі у Раді ЄС Умєров подякував за систематичну підтримку України і закликав до прискорення надання нової допомоги.

"Продовження та прискорення надання військово-технічної допомоги нашими партнерами дозволяє нам планувати та здійснювати не лише оборону, але і наступ. Ми будемо битися, поки не вийдемо на міжнародно визнані кордони України", - сказав міністр.

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Нагадаємо, днями міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України.

Також Умєров обговорив потреби української армії з міністром оборони Австралії.

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