Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС із закликом прискорити надання допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до міністрів оборони країн Європейського Союзу.
Про це йдеться на сайті українського відомства.
У відеозверненні до учасників зустрічі у Раді ЄС Умєров подякував за систематичну підтримку України і закликав до прискорення надання нової допомоги.
"Продовження та прискорення надання військово-технічної допомоги нашими партнерами дозволяє нам планувати та здійснювати не лише оборону, але і наступ. Ми будемо битися, поки не вийдемо на міжнародно визнані кордони України", - сказав міністр.
Нагадаємо, днями міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову і обговорили конкретні кроки для забезпечення перемоги України.
Також Умєров обговорив потреби української армії з міністром оборони Австралії.