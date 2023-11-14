На Мар’їнському напрямку українські бійці відбили 18 атак росіян, на Авдіївському - 15, а на Бахмутському - 10, - Генштаб

Упродовж доби відбулись 57 бойових зіткнень. Українські захисники відбили чимало атак ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському окупанти вели штурмові дії поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Мар’їнському загарбники за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав

Загалом росіяни завдали чотири ракетні та 42 авіаційні удари, здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також ППО знищила два ударні БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 14 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Веселівка, Тур’я Сумської області; Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Піщаного Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

на Авдіївському загарбники завдали авіаційних ударів біля Архангельського, Новокалинового, Ласточкиного, Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка;

на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару біля Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Оріхів, Новоандріївка, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області;

на Херсонському загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Осокорівка, Шляхове, Берислав, Ольгівка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, за словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, росіяни продовжують наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Попри великі втрати ворог атакує наші частини, які обороняються в районі Куп’янська. Також окупанти намагаються перехопити ініціативу біля Бахмута.

Нині зранку ракету, яку випустили окупанти, вдалося збити біля Кропивницького.