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Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району є загиблий

Ще одна людина отримала поранення.

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району є загиблий
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні протягом дня ворог 6 разів обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області. Росіяни застосували 5 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, у Нікополі є вбитий та поранений. Пошкоджені багатоповерхівка, 4 житлові будинки, 2 авто та лінія електропередачі.

Росіяни також вели обстріли з артилерії по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. В останній пошкоджено 4 двоповерхові багатоквартирні будинки та лінія електропередачі. В інших громадах області день минув без обстрілів.

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Раніше повідомлялося, що вранці ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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