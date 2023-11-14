Боррель: Україна і Угорщина проведуть переговори задля розблокування військової допомоги від ЄС

Україна і Угорщина проведуть нову зустріч задля розблокування військової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".

"Угорський міністр пояснив нам, що сьогодні може бути нова зустріч з українцями, щоб спробувати розблокувати виплату 8-го траншу. Думаю, є можливість, я сподіваюся, що це нарешті буде розблоковано. Будь-які інші рішення не на столі. Ми працюємо за принципом консенсусу і нам потрібен консенсус. Так, угорці продовжать працювати з українцями", – сказав Боррель.

Напередодні керівник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокування восьмого траншу з Європейського фонду миру для Києва.

Нагадаємо, раніше угорська сторона пригрозила блокувати військову допомогу, оскільки її OTP Bank НАЗК України внесло у перелік міжнародних спонсорів війни.

Минулого місяця НАЗК виключило фінустанову зі списку міжнародних, натомість OTP Bank взяв низку зобов’язань щодо своїх майбутніх планів щодо російського ринку.