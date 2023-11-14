ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін планує наступного року витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків

Зараз їх в Україні налічується 70.

Кабмін планує наступного року витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків

Уряд планує витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків у 2024 році.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз таких парків в Україні налічується 70. Найбільше - на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація цих парків – переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування, додав глава уряду.

"Очікуємо, що індустріальні парки будуть точками зростання, які допоможуть змінити структуру економіки із сировинної на переробну", - сказав Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, на початку цього року Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року. 

Торік прем'єр Денис Шмигаль анонсував запуск двох індустріальних парків у Львівській і Тернопільській областях. Ще два ІП мали створити на Буковині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies