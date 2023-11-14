Кабмін планує наступного року витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків

Зараз їх в Україні налічується 70.

Уряд планує витратити мільярд гривень на розвиток індустріальних парків у 2024 році.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз таких парків в Україні налічується 70. Найбільше - на Київщині та Львівщині. Головна спеціалізація цих парків – переробка: деревина, металургія, агропродукція, машинобудування, додав глава уряду.

"Очікуємо, що індустріальні парки будуть точками зростання, які допоможуть змінити структуру економіки із сировинної на переробну", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, на початку цього року Кабмін ухвалив Стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року.

Торік прем'єр Денис Шмигаль анонсував запуск двох індустріальних парків у Львівській і Тернопільській областях. Ще два ІП мали створити на Буковині.