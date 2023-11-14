На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків

Один з них загинув.

Сьогодні у селі Григорівка Барвінківської громади Харківської області на вибуховому пристрої підірвалися у легковому авто двоє чоловіків.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

За його словами, внаслідок цього загинув 35-річний чоловік. 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстріляли з артилерії, мінометів та іншого озброєння прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.