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На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків

Один з них загинув.

На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні у селі Григорівка Барвінківської громади Харківської області на вибуховому пристрої підірвалися у легковому авто двоє чоловіків.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

За його словами, внаслідок цього загинув 35-річний чоловік. 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого госпіталізовано, йому надається необхідна медична допомога.

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Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстріляли з артилерії, мінометів та іншого озброєння прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

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