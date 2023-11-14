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Єврокомісія виділяє ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни

Відомство зазначає, що настання зими створює додаткові виклики для українців.

Єврокомісія виділяє ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни
Фото: Telegram/Zelenskiy

Єврокомісія виділяє ще 110 млн євро для підтримки українців, які постраждали від війни. 

Про це повідомила пресслужба відомства у соцмережі X. 

“Наша відданість народу України залишається такою ж сильною, як і раніше. Оскільки війна триває, настання зими створює додаткові виклики для і без того вразливих громад. Ми посилюємо наше гуманітарне фінансування 110 мільйонами євро для підтримки українців, які постраждали від війни”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 100 мільйонів євро підуть на потреби в Україні та 10 мільйонів євро – на підтримку українських біженців і приймаючих громад у Молдові.

Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну Росії в Україні становить 843 мільйони євро.

Нагадаємо, минулого тижня глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Європа має бути готовою продовжувати підтримувати Україну, оскільки допомога США може зменшитися. Він зазначив, що підтримка України для Європи має бути на першому місці.

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