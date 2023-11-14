Росія обстріляла у Чернігівській області два райони, а в Запорізькій – 23 населених пункти

По Чернігівській області росіяни провели чотири обстріли за добу (25 вибухів). Били по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах зі ствольної артилерії, мінометів та АГС. Про втрати і пошкодження цивільної інфраструктури даних немає, дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій ворог завдав 135 ударів по 23 населених пунктах. Росіяни провели 14 атак безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Червномоу, Калинівці, Роботиному і Левадному, чотири обстріли з ракетних систем залпового вогню по Роботиному, Новоданилівці і Оріхову, а також вдарили з авіації по Оріхову і Новодарівці. 115 артобстрілів були по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування.

У Сумській вночі росіяни мінометами били по Краснопільській громаді (п'ять вибухів). За попередніми даними, без наслідків. Учора ворог провів 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів. Зафіксували 103 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Пошкоджено вежу мобільного зв'язку і ЛЕП у Новослобідській.

У Дніпропетровській вночі росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району. Спершу – по Марганецькій громаді, потім – по райцентру. Є руйнування трьох будинків, господарської споруди, авто та теплиці. Над Павлоградським районом захисники збили БпЛА. Учора вдень росіяни били по Нікополю і Покровську з важкої артилерії. По Нікополю – також ударним безпілотником. Поранено мешканця – він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено комунальне підприємство і об'єкт інфраструктури, три приватні будинки, господарські споруди, гаражі, газогін та лінію електропередач.

У Луганській вчора під вогонь ворога потрапили Невське та Білогорівка. Серебрянський ліс опинився під авіаційним тиском противника. Штурмові дії він намагався вести в бік Надії та Новоєгорівки, де відбили декілька атак росіян. За добу противник здійснив 127 обстрілів (524 снаряди).

У Харківській вчора ввечері ворог завдав удару за допомогою шести дронів-камікадзе типу "Шахед" по Андріївці. Чотири дрони збиті силами ППО. Внаслідок влучання двох безпілотників пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих. Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області. Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань, Стариця та Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти. Унаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будівлі молококомбінату.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 21 обстріл.Під вогнем рашистів: Авдіївка, Красногорівка, Селидове, Велика Новосілка, Гостре, Північне, Орлівка. Пошкоджено об’єктів 10 житлових будинків (з них два – багатоквартирні).На Донеччині за добу: троє поранених.

У Миколаївській вчора вдень сили та засоби протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БпЛА. Вчора ракетного удару зазнала Рибаківка Коблівської громади, пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 124 обстріли (618 снарядів), з них по Херсону – 12 обстрілів (69 снарядів). Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області, медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торговельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні, територію та будівлі заводів у Бериславі. Вчора окупанти обстріляли Шляхове Бериславської громади. Ворожим вогнем пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки, а також господарські споруди. Постраждалих серед цивільних немає. Також вчора на околиці Херсона по машині вдарила російська артилерія. За мить автівку охопило полумʼя. Постраждали троє людей. 36-річна жінка отримала тяжкі травми, а її двомісячна донечка – поранення середнього ступеня тяжкості. За життя і здоровʼя обох зараз борються лікарі. Загинув водій машини, це 64-річний дідусь дитини. Внаслідок ворожого удару по Бериславу постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу. Також лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього – струс головного мозку та вибухова травма. Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста. Знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одна "швидка", адміністративна будівля, лікарня та щонайменше 15 будинків. Цими ударами росіяни обірвали життя двох людей, ще десятеро – поранені. Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми. За добу по області троє людей загинули, ще 15 дістали поранення, з них – одна дитина.

Нагадаємо, вранці Хмельницька ОВА повідомила про нічну роботу ППО. Даних про пошкодження немає.