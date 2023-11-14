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На війні загинув колишній хокеїст Макар Єрофєєв

Макар Єрофєєв загинув, коли вів рекрутованих бійців у бій 11 листопада, підірвавшись на міні.

На війні загинув колишній хокеїст Макар Єрофєєв
Макар Єрофєєв
Фото: Facebook/Антон Єрофєєв

На війні загинув колишній хокеїст Макар Єрофєєв. 

Про це повідомляє “Вечірний Київ” із посиланням на старшого брата загиблого – Антона Єрофєєва.

Брат повідомив, що при відході Макар та військові виносили пораненого. Від побратима з ранами Макар, який служив старшим лейтенантом замісника командира роти розвідки 92 ОШБр, не відходив до останнього, хоч навколо був щільний обстріл.

“Макар завжди йшов у бій, навіть коли командири забороняли йому це робити. Він не міг бачити смерті своїх підлеглих в екрані „стриму“ і чути, як вони отримують поранення, в рацію, завжди ходив з ними в бій. Його любили всі, з ким він був знайомий”, — написав старший Антон Єрофєєв.

За його словами, молодий військовий “був найгероїчнішою людиною”, справжнім стоїком, який легко ставився до всього, крім війни.

Макар отримав смертельне поранення біля села Андріївка під Бахмутом. Це місця, де його старший брат воював у 2014 році.

Макар Єрофєєв брав участь у звільненні Харківської області, у важкій Куп’янсько-Лиманській операції. Він зазнав поранення, але втік з лікарні і повернувся до побратимів.

Був залучений у боях на північ від Бахмута під Хромовим, а останнім часом організовував штурми Андріївки.

Як хокеїст Макар Єрофєєв грав за дніпровські клуби: «Зеніт», «Яструби» та «Аврора».

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