Єрмак: посилення ППО дало би змогу відкрити один із аеропортів України

Посилення протиповітряної оборони дало би змогу відновити роботу одного з українських аеропортів. Держава потребує продовження підтримки, оскільки Росія все ще має змогу виробляти ракети і отримує боєприпаси від КНДР та дрони з Ірану, сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні.

У виступі він наголосив, що Україна має успіх у боротьбі проти ворога, але потребує подальшої допомоги союзників, аби повністю його розбити. Країна звільнила половину від окупованих росіянами за час повномасштабного вторгнення територій.

Україна розбила міф про "другу армію світу". Зараз російська армія – це друга армія в Україні, сказав Єрмак.

Це стало можливим завдяки тому, що Україна не лишилася наодинці. США знову показали своє лідерство та підтвердили статус борця за свободу.

"Ваша допомога – це не благодійність, а інвестиція в безпечніший світ", – сказав голова ОПУ.

Він додав, що стійкість українців і доблесть українських захисників та спільні зусилля союзників привели до провалу російського бліц-кригу. Але через майже два роки повномасштабної війни РФ все ще не розбита. Москва не збирається зупинятися і мріє зламати єдність демократії.

"Крок за кроком ми проведимо роззброєння Криму і покриваємо 70% відстані, а наш контрнаступ розвивається. Ми знаємо, як перемогти. Президент Зеленський має чіткий план пріоритетів, які він визначив для розвитку нашої оборонної індустрії і виробництва нашої власної зброї", – запевнив він під час виступу.

Однак зброя потрібна уже зараз, наголосив голова Офісу президента.

"РФ все ще має перевагу в повітрі. Вона все ще має можливості виробляти ракети, попри санкції, не кажучи про іранські дрони і північнокорейські артилерійські боєприпаси", – сказав він.

Через це Україна наполягає, що обмежень і зброї проти Росії має бути більше, особливо систем протиповітряної оборони. Єрмак підкреслив, що ця зима для України знову буде важкою і вона знову відбиватиме російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Посилення ППО буде гарантією відновлення України.

"Надійна «парасолька» є необхідною і посилення, зокрема, дозволить нам відкрити один із українських аеропортів України. Ми уже працюємо над цим із нашими партнерами. Це було би переломним моментом у війні. Наступний рік буде вирішальним у цьому питанні", – сказав він.

Нагадаємо, що аеропорт "Львів" розглядається як перший для відновлення роботи. Одним із варіантів є забезпечення його роботи з боку ЄС як гуманітарного коридору.