Семеро мирних були поранені внаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області

Росіяни били по вільній території танками, безпілотниками, артилерією та іншими типами.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 81 обстріл Херсонської області, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, БпЛА та авіації. Семеро цивільних були поранені.

По Херсону ворог випустив 18 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; установу виконання покарань у Херсонському районі; пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Херсон, рік тому визволений від окупантів, ворог обстрілює щодня. Унаслідок обстрілів у понеділок загинули троє людей і 15 поранені, зокрема двомісячна дитина і її мама. Дідусь родини помер.

Учора росіяни знову били по цивільних херсонцях.