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Росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Постраждала жінка

Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Постраждала жінка
вид на окупований лівий берег Херсонщини (ілюстративне фото)
Фото: Інна Варениця

Російські окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

"Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Зараз їй надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки обстрілу – на відео.

Нагадаємо, що внаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсону та області загинули троє людей, 15 дістали поранення, зокрема - двомісячна дитина.  Протягом доби росіяни здійснили 124 обстріли Херсонщини, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 

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