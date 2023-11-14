Україна пропонує Польщі запустити смуги для порожніх вантажівок на двох пунктах пропуску

Ключове, що вимагають протестувальники - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення.

Україна на перемовинах про розблокування кордону запропонувала Польщі запустити смуги для порожніх вантажівок у двох пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Емоційний день. Завершили тривалі перемовини з польською стороною для розблокування кордону... Ключове, що вимагають протестувальники - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах", - написав він у фейсбуці.

"І принципово для нас: «транспортний безвіз» має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога. Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять", - додав заступник міністра.

Деркач наголосив, що блокада кордону це порушення низки угод, тому кордон має бути розблокованим негайно. У пошуках компромісу українська сторона пропонує запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж".

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська" і "Дорогуськ-Ягодин".

Організатор протесту поблизу ПП “Корчова-Краківець” Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстрований у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Через страйк на українсько-польському кордоні з обох сторін були заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів.У понеділок 13 листопада представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури намагалися домовитися з представниками польської сторони щодо розблокування пунктів пропуску. Однак, за даними The Guardian, представники польських автоперевізників заявили, що переговори не змогли покласти край суперечці.