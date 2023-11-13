Дуда доручив Моравецькому сформувати новий уряд Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда вручив Матеушу Моравецькому, представнику партії влади "Право і справедливість", акт про призначення голови Ради міністрів.

Про це повідомляє пресслужба голови уряду Польщі.

Тепер Моравецький протягом 14 днів має представити Сейму програму дій уряду. Також голова уряду має надати парламенту пропозицію про вотум довіри.

В свою чергу, польський Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів. При цьому мають бути присутніми щонайменше половина від кількості депутатів.

Як раніше повідомлялось, маршалком нижньої палати польського парламенту став лідер партії “Польща 2050” Шимон Головня. За призначення Головні главою Сейму проголосували 265 депутатів Сейму РП при необхідному мінімумі в 231 голос.

Лідер польської опозиції Дональд Туск закликав президента країни Анджея Дуду якнайшвидше сформувати новий уряд. У свою чергу опозиційна коаліція, яка охоплює широку частину польського політичного спектра заявила, що проблем зі створенням коаліційного уряду немає бути.